العراق.. عبدالمهدي يتعهد بكشف أسماء ”كبار الفاسدين“

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مساء الأربعاء، بكشف من وصفهم بـ“كبار الفاسدين في العراق”.

وقال عبدالمهدي في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي: ”سنصدر بعد ساعات قائمة بأسماء كبار الفاسدين الذين تمت ادانتهم“، مشيرًا إلى أن ”عدة قرارات ستصدر لاحقًا ضمن حملة ضد الفساد في العراق“.

كما كشف عن إصدار قرار يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين دون شروط، مؤكدًا أنه ”وجه بعدم استخدام الرصاص الحي والعنف ضد المتظاهرين“.

وقال رئيس الوزراء العراقي في معرض حديثه عن الاحتجاجات المناهضة لحكومته: ”مررنا بأسبوع واجه فيه البلد تحديات سياسية واجتماعية“.

واعتبر عادل عبدالمهدي أن تلك الاحتجاجات الشعبية ”كانت بداية لانطلاق عملية الإصلاح في العراق“، مؤكداً ”رفضه لعمليات الحرق والاعتداء التي لا تنتمي إلى العراقيين“، حسب قوله.

وأوضح أنه ”جرى فتح تحقيق بالأحداث الأخيرة، كما تم تكريم عائلة كل قتيل وجريح، وإطلاق سراح جميع المحتجزين بالأحداث“، مشيرًا إلى أنه ”لن تبقى أي عائلة دون دخل شهري“.

وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء العراقي إنه ”سيعلن في الأسبوع المقبل عن اللجنة التي طالب بها المرجع الشيعي علي السيستاني يوم الجمعة الماضي، لمكافحة الفساد وتطبيق الإصلاح“.