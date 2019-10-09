اجتماع طارئ للجامعة العربية السبت المقبل لبحث التوغل التركي في سوريا

أعلنت جامعة الدول العربیة، الیوم الأربعاء، عقد اجتماع طارئ لمجلسھا على مستوى وزراء الخارجیة العرب، السبت المقبل، لبحث ”العدوان التركي“ على الأراضي السوریة.

وذكر الأمین العام المساعد للجامعة العربیة السفیر حسام زكي، في بیان، أن الاجتماع الطارئ جاء بناءً على طلب مصر وتأیید عدة دول، بالتشاور مع رئیس مجلس الجامعة فى دورته الحالیة وزیر خارجیة العراق.

وأشار زكي إلى أن“العدوان التركي على الأراضي السوریة یمثل اعتداءً غیر مقبول على سیادة دولة عربیة عضو في الجامعة؛ استغلالًا للظروف التي تمر بھا والتطورات الجاریة وبما یتنافى مع قواعد القانون الدولي“.

وبدأت تركيا، اليوم الأربعاء، عملية عسكرية شمال شرق سوريا، قالت إنها تهدف للقضاء على ”ممر الإرهاب“ على حدود تركيا الجنوبية، ولقيت إدانات إقليمية ودولية واسعة.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة مغلقة بشأن سوريا، غدًا الخميس، بناءً على دعوة دول أوروبية عديدة.