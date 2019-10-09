عبدالمهدي يعلن الحداد في العراق وحكومته تقطع الإنترنت‎

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مساء يوم الأربعاء، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا المتظاهرين والقوات الأمنية، التي تجاوز المئة قتيل وآلاف الجرحى؛ نتيجة الاحتجاجات التي اندلعت بداية سبتمبر الجاري.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن ”عبدالمهدي سيوجه كلمة مهمة إلى الشعب العراقي في الساعة التاسعة بتوقيت بغداد، ويعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام“.

وأضاف البيان أن ”الحداد العام في العراق سيكون لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم الخميس إلى يوم السبت، على أرواح الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية“، مشيرًا إلى أن ”كلمة عبدالمهدي إلى الشعب العراقي ستتضمن قرارات مهمة أخرى“.

وفي سياق متصل، أقدمت وزارة الاتصالات العراقية على قطع شبكة الإنترنت في عموم البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية ”واع“.

وتشهد أغلب المدن العراقية منذ الأسبوع الماضي موجة احتجاجات عارمة ضد الحكومة التي تهيمن عليها الأحزاب الشيعية المدعومة من طهران.

ويطالب المحتجون الحكومة العراقية بتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وإنهاء المحسوبية والمحاصصة الطائفية.