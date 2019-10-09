المفوضية الأوروبية تطالب تركيا بوقف العملية العسكرية في سوريا

طالب رئيس المفوضية الأوروبية يونكر اليوم الأربعاء تركيا بضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، قال إن الهدف منها هو القضاء على ”ممر الإرهاب“ على حدود تركيا الجنوبية.

في سياق متصل، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء على تجنب أي خطوات في سوريا قد تضر بعملية السلام هناك.

وذكر الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا في المكالمة الهاتفية على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا.