مجلس الوزراء السوداني يختار رئيس القضاء والنائب العام

اختار مجلس الوزراء السوداني اليوم الأربعاء، أسماء من سيتقلدون مناصب رئيس القضاء والنائب العام، ووزيري الثروة الحيوانية والبنية التحتية.

وأعلن ذلك وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الأسماء رفعت للمجلس السيادي، دون أن يذكرها.

وتوقعت مصادر حسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام، خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادي والوزراء الخميس، توطئة لإعلانهما رسميًا.

ومن ضمن الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس القضاء، قاضي المحكمة العليا، نعمات محمد عبدالله، ولمنصب النائب العام، تاج السر علي الحبر.

وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).