مساعد لأردوغان: الجيش التركي سيعبر الحدود السورية ”بعد قليل“

قال مساعد لأردوغان فجر اليوم الأربعاء، إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود التركية السورية ”بعد قليل“.

وأضاف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على تويتر في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، إن على المقاتلين الأكراد هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت تركيا ”لمنعهم من تعطيل“ مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش، على حد قوله.

ونقلت وكالة ”الأناضول“ التركية عن ألطون قوله ”إن بلاده ليس لديها هدف في شمال شرقي سوريا سوى القضاء على التهديد الذي يحدق بمواطنيها منذ أمد طويل، وإنقاذ السكان المحليين من أيدي العصابات المسلحة“ على حد تعبيره.

وجاء ذلك في مقال للمسؤول التركي، نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الثلاثاء، تحت عنوان ”على العالم دعم الخطة التي أعدتها تركيا من أجل شمال شرق سوريا“.

وأشار ألطون إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، وافق على نقل قيادة العمليات ضد تنظيم ”داعش“ لصالح تركيا.

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر سيعبران معا الحدود التركية السورية قريبا، داعيا العالم لدعم خطة تركيا بشمال شرق سوريا.

وذكّر الأمريكيين بأقوال رئيسهم جورج واشنطن التي قال فيها: ”يجب أن تبتعد الولايات المتحدة عن تحالفات دائمة“.

وأضاف قائلا ”دافع المسؤولون الأمريكيون عن تحالفهم لسنوات طويلة مع الأكراد ضد تنظيم داعش بوصفه تحالفا تكتيكيا، وقرار ترامب الأخير يدعم هذا الرأي“.

وأردف ”تركيا شأنها شأن الولايات المتحدة ‘لا تبحث عن وحوش للقضاء عليها في الخارج’، لكن إذا كسرت الوحوش أبوابنا وحاولت إلحاق الضرر بمواطنينا حينها سنضطر للرد“على حد قوله.

وتابع ”إرسال الشباب من الرجال والنساء إلى الحرب لم يكن يوما قرارا سهلا، وكما قال مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك ‘الحرب جريمة ما لم تتعرض حياة الأمة لخطر’، لكن للأسف وجدنا أنفسنا اليوم في هذا الوضع“.