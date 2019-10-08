مئات المستوطنين يحولون الحرم الإبراهيمي إلى كنيس يهودي (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين، مساء الثلاثاء، مسجد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وسط حماية أمنية مشددة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية ،إن مئات المستوطنين قاموا بتحويل المسجد الإبراهيمي إلى كنيس يهودي من خلال إقامة صلواتهم وتأدية طقوسهم التلمودية، احتفالا بما يسمى ”عيد الغفران“.

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي، قد طردوا حراس المسجد الإبراهيمي، من أجل تمهيد الطريق أمام المستوطنين لاقتحامه وإقامة شعائرهم الدينية التلمودية.

كما قام جنود الاحتلال بتحويل محيط المسجد الإبراهيمي إلى ثكنة عسكرية وأغلقوا كافة المداخل ومنعوا حركة المواطنين والسكان في تلك المنطقة.