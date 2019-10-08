لجنة الانتخابات الفلسطينية: عباس طلب انتخابات تشريعية ورئاسية بينهما فارق زمني بسيط‎

قال مدير الإعلام في لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب من رئيس اللجنة حنا ناصر مباشرة العمل والإعداد لإجراء الانتخابات العامة في فلسطين.“

وأوضح طعم الله، في حديث خاص لـ“إرم نيوز“ ، أن الرئيس عباس طلب من اللجنة الإعداد للانتخابات التشريعية، يليها الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه وحسب طلب الرئيس سيكون بينهما فارق زمني بسيط.

وأشار طعم الله، إلى أن لجنة الانتخابات اجتمعت اليوم ووضعت خططًا للبدء في مشاورات إجراء الانتخابات مع الفصائل الفلسطينية وكافة القوى والأحزاب والمؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ الانتخابات العامة.

ونفى طعم الله، تحديد الرئيس عباس موعدًا لإجراء الانتخابات، مشددًا على أن ذلك سيأتي بعد اللقاءات التي ستجريها اللجنة مع الفصائل.

وكان الرئيس عباس قد التقى برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في رام الله، وكلفه بالبدء بالتحضير للانتخابات العامة، وذلك في إطار استعداد الرئيس لإصدار مرسوم رئاسي بموعد تلك الانتخابات.