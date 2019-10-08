”التوك توك“ ينقذ أرواح العراقيين في شوارع بغداد

تمرُّ عربة ”توك توك“ ثلاثية العجلات صفراء اللون من بين حشد من المحتجين في العاصمة العراقية بغداد، بينما تدوي أصوات طلقات الرصاص في الهواء، ويرتفع الدخان الأسود في الأفق.

ويسحب متطوعون يرتدون سترات حمراء محتجًا مصابًا من الجزء الخلفي من العربة ويحملونه إلى سيارة إسعاف تقف في المكان، في وسيلة تعبّر عن إنقاذ غير منظم على طريقة بغداد خلال انتفاضة استمرت أسبوعًا وحولت شوارع العاصمة العراقية إلى ساحة قتال.

وقُتل أكثر من 110 أشخاص، وأُصيب 6 آلاف آخرون في الانتفاضة وهي أسوأ أعمال عنف يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم داعش قبل عامين.

ويقول محتجون إنّ سيارات الإسعاف إما لم يكن بإمكانها الوصول إلى الضحايا في الشوارع المكتظة بالحشود أو كانت نفسها أهدافًا للقناصة.

ولذلك ملأ سائقو عربات ”التوك توك“، الذين يكسبون عيشهم من نقل الركاب بالمرور في الشوارع، فراغ سيارات الإسعاف ونزلوا إلى الشوارع لالتقاط الضحايا.

وقال كرار صاحب عربة ”التوك توك“ الصفراء الذي أسرع عائدًا إلى الحشد للقيام بعملية إنقاذ جديدة ”أي واحد يطيح (يصاب) إحنا نشيله (ننقله). ماكو (لا توجد سيارات) إسعاف“.

وأضاف، أنّ“سيارات الإسعاف التي تأتي لنقل ضحايا الاحتجاجات تذهب بلا رجعة“، مشيرًا إلى أنّهم ”يقتلون الجرحى حتى في سيارات الإسعاف“.

وتابع:“الجرحى نشيلهم ونوديهم إلى المستشفى، وهذا الرمي (إطلاق النار) علينا واحنا طالعين سلميين لا عندنا سلاح ولا عندنا شيء“.

وبينما فرَّ المحتجون وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع قاد سائق عربة ”توك توك“ حمراء اللون عربته إلى المكان بينما تدوي طلقات الرصاص قريبًا منه.

وقال قائد العربة إنّ عربات ”التوك توك“ تنقل الجرحى وتساعد المحتجين الذين وصفهم بالفقراء، مضيفًا أنّ“القوات تطلق النار على المحتجين وأن عربات التوك توك تنقلهم إلى المستشفيات“.

وأضاف كرار:“إنّ شاء الله سننتصر عليهم.. إن شاء الله“.