تركيا تقصف الحدود السورية – العراقية لقطع خطوط إمداد القوات الكردية

قال مسؤولان تركيان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية استهدفت الحدود السورية – العراقية، الليلة الماضية، لمنع القوات الكردية من استخدام الطريق لتعزيز شمال شرق سوريا، بينما تجهز أنقرة لشن هجوم هناك.

وصرح مسؤول أمني: ”أحد الأهداف الرئيسية كان قطع طريق المرور بين العراق وسوريا قبل العملية في سوريا.. بهذه الطريقة تم قطع طريق عبور الجماعة إلى سوريا وخطوط الإمداد بما في ذلك بالذخيرة“.

ولم يتضح حجم الدمار، أو ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى.

وتمهد تركيا لتوغل ثالث في الأراضي السورية منذ 2016؛ بهدف احتواء النفوذ الكردي بسوريا، وتوسيع رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا على الحدود.