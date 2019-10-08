حساب إثيوبي مزور يحرج قناة الجزيرة

وقعت قناة الجزيرة القطرية، في موقف محرج باعتمادها على حساب إلكتروني مزور لصفحة ”إثيوبيا بالعربي“، وذلك بهدف تمرير تغريدة مسيئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ورد حساب ”إثيوبيا بالعربي“ بالقول: إنه ”سبق وأن نوهنا بأن هذا الحساب مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابنا، ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء في جمهورية مصر، لذا نود أن نؤكد لمتابعينا أننا في حساب إثيوبيا بالعربي لا نتبنى هكذا نهج أو أسلوب في التغريد، ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة“.

وكانت قناة الجزيرة مباشر، كتبت على صفحتها حول أزمة سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا، حساب إثيوبيا بالعربي يثير ضجة في مصر عقب اتهامه السيسي ببيع مياه النيل من أجل البقاء في السلطة“،#سد_النهضة #السيسي_ضيع_مية_النيل.

لكن القناة استدركت مبينة في رد على الحساب الرسمي لـ“إثيوبيا بالعربي“، ”عند تناول هذه التغريدة المنشورة قلنا بأن ناشطين تداولوا التغريدة من حساب يحمل اسم إثيوبيا بالعربي، ولم نذكر من قريب أو بعيد بأنه حساب يحمل صفة رسمية، تناولنا ردود الفعل عليها في سياق انتشارها الواسع“.