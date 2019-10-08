البرلمان العراقي يصوّت على تجميد عمل مجالس المحافظات

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على تجميد عمل مجالس المحافظات وإطلاق مِنح مالية للعاطلين عن العمل، وذلك ضمن سلسلة قرارات لتطويق الاحتجاجات الشعبية.

وذكر المجلس في بيان صادر عنه أن ”اللجنة النيابية المشكلة بشأن مطالب المتظاهرين أوصت باعتبار ضحايا التظاهرات شهداء، وصرف تعويضات للجرحى وإطلاق منحة مالية دورية للعاطلين عن العمل من الخريجين“.

كما صوت المجلس على إيقاف حملة إزالة التجاوزات السكنية وإيجاد البديل المناسب، فضلًا عن إعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات إيجار الأراضي.

وتأتي تلك الإجراءات في ظل مساعٍ برلمانية وسياسية لتطويق الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عراقية، خلال الأسبوع الماضي.

لكن معنيين وسياسيين يرون أن تلك المقترحات الإصلاحية ما زالت لا ترتقي إلى حجم الأزمة التي يعاني منها العراق، والمتمثلة بالهدر الكبير في المال العام، وسيطرة عصابات وجهات مسلحة على الموارد الرئيسية للبلاد.

وكان آلاف المحتجين العراقيين تظاهروا في بغداد والمدن الجنوبية منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للعاطلين، فيما تسببت تلك التظاهرات بإصابة 6 آلاف شخص ومقتل أكثر من 100 آخرين، بسبب الصدامات مع القوات الأمنية.