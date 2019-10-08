على وقع التهديدات التركية.. دمشق تدعو الأكراد إلى ”العودة للوطن“

دعت دمشق الأكراد، الثلاثاء، لـ“العودة إلى الوطن“، على وقع تهديد أنقرة بشنّ هجوم وشيك ضد مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، وسحب واشنطن، داعمتهم الرئيسة، قواتها من المنطقة الحدودية مع تركيا.

وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في تصريحات لصحيفة الوطن، المقربة من دمشق، نشرتها الثلاثاء متوجهًا للأكراد: ”ننصح من ضلّ الطريق أن يعود إلى الوطن لأن الوطن هو مصيره النهائي“.

وأضاف: ”نقول لهؤلاء إنهم خسروا كل شيء ويجب ألا يخسروا أنفسهم، في النهاية الوطن يرحب بكل أبنائه ونحن نريد أن نحل كل المشاكل السورية بطريقة إيجابية وبطريقة بعيدة عن العنف، لكن بطريقة تحافظ على كل ذرة تراب من أرض سوريا“.

وبدأت الولايات المتحدة، التي تحمل دمشق على الأكراد تحالفهم معها، سحب قواتها صباح أمس الإثنين من الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، بعد ساعات من منح الرئيس دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لشن هجوم لطالما لوّح به ضد المقاتلين الأكراد.

وبدت هذه الخطوة بمثابة تحول بارز في السياسة الأمريكية وتخلٍ ملحوظ عن المقاتلين الأكراد، الذين شكلوا حليفًا رئيسيًا لها في قتال تنظيم داعش.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، ”استكمال“ الاستعدادات لشن الهجوم، وسط ورود إشارات متناقضة من الولايات المتحدة حول ما إذا كان ترامب يسمح بالهجوم.

وقال المقداد: ”كل من لا يخلص للوطن ويبيعه بأرخص الأثمان سيجد أنه يرمى به خارج التاريخ، ونحن حذرنا في الكثير من المرات، وقلنا إن من يرتمي بأحضان الأجنبي فسيرميه الأجنبي بقرف بعيدًا عنه وهذا ما حصل“.

وشدد على أنه ”يجب ألا يتوهم هؤلاء الذين حاولوا أن يتلاعبوا بمصير الأرض أو تلاعبت بهم الدول الخارجية“، مؤكدًا عزم بلاده استعادة كامل أراضيها.

وعن تهديدات أنقرة بشن هجوم، قال المقداد في أول تعليق رسمي سوري: ”سندافع عن كل الأراضي السورية ولن نقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب سورية، لكن على الآخرين وفي هذا المجال ألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة“.

وبعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ الأكراد في سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011 وإنشائهم إدارة ذاتية في شمال شرق البلاد.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يُشكل الأكراد عمودها الفقري على نحو 30 في المئة من مساحة سوريا، بعدما شكلت قوة رئيسة في قتال تنظيم داعش والقضاء على ”الخلافة“ التي أعلنها في العام 2014 بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية.

ولم تثمر مفاوضات سابقة بين الأكراد ودمشق، مع إصرار دمشق على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع النزاع في العام 2011، وتمسّك الأكراد بإدارتهم الذاتية ومؤسساتها المدنية والعسكرية.

وتعدّ أنقرة المقاتلين الأكراد ”إرهابيين“ وترغب بإبعادهم عن حدودها. وسبق أن نفّذت هجومين في سوريا، الأول ضد تنظيم داعش عام 2016 والثاني ضد الوحدات الكردية عام 2018.