الحريري: الإمارات تعهدت بمساعدة مالية للبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إن لبنان تلقى تعهدًا بمساعدة مالية من الإمارات، خلال زيارته الأخيرة لها، بحسب ما نقلت عنه قناة ”الجديد“ التلفزيونية اللبنانية.

وذكر الحريري في تصريحات لصحفيين: ”وُعدنا بمساعدات مالية تنهض بالاقتصاد اللبناني ونعمل على هذا الموضوع“.

وأضاف: ”الجو إيجابي جدًا، وعلينا واجبات يجب أن نسرع بها، وقريبًا سنسمع أخبارًا جيدة جدًا، إن كان بموضوع الاستثمار أو المساعدات“.

وردًا على سؤال عن إمكانية أن تضع الإمارات ودائع مالية في المصرف المركزي اللبناني، قال الحريري: ”هذا الموضوع يحتاج درسًا“، وذلك بحسب قناة ”إم.تي.في“ اللبنانية.