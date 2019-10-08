وزير ”التنمية“ الفلسطيني لـ ”إرم نيوز“: نتائج مباحثاتنا مع ”حماس“ ستحدد قرارنا بشأن الانتخابات

أعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، سيزور قطاع غزة للقاء قيادة حركة حماس؛ لبحث ملف الانتخابات.

وأوضح أن نتائج المباحثات هي التي ستحدد القرار الذي ستتخذه القيادة الفلسطينية بشأن الانتخابات.

وقال مجدلاني لـ ”إرم نيوز“، إنه ”بعد انتهاء اللجنة من عملها والاطلاع على نتائج لقاءاتها بحماس، ستقرر القيادة آليات الذهاب للانتخابات“، مبينًا أن ”القيادة شكلت لجنة مشتركة من المركزية والتنفيذية؛ للتحضير للانتخابات ولحوار وطني، لضمان إجراء الانتخابات واحترام نتائجها“.

وأفاد مجدلاني، بأنه ”سيتم تشكيل هذه اللجنة، يوم الخميس، وسيكون هناك ترتيبات ولجان منبثقة عن هذه اللجنة؛ لإدارة الحوار الداخلي، والاتصال مع الجانب الإسرائيلي، ولجنة للحوار مع الجانب الدولي“، منوهًا إلى أن ”القرار الفلسطيني يتمثل بالذهاب للانتخابات التشريعية ثم الرئاسية؛ لأن القيادة الفلسطينية لا تريد أن تترك فراغًا في الحالة السياسية“.

يذكر أن الرئيس محمود عباس كلف، الإثنين، رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، بالحوار مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية؛ لضمان نجاح الانتخابات العامة.