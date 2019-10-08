إعادة افتتاح ”معبر المنذرية“ بين العراق وإيران بعد إغلاقه بسبب الاحتجاجات

أعادت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح معبر المنذرية الحدودي مع العراق، بعد إغلاقه بسبب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدن العراقية.

وقالت مصادر حكومية عراقية لـ ”إرم نيوز“ إن ”السلطات الإيرانية أعادت افتتاح معبر المنذرية الحدودي مع العراق الواقع في محافظة ديالى، بعد إغلاقه بسبب الاحتجاجات الشعبية منذ 5 أيام“.

وبينت المصادر ذاتها أن ”المنفذ شهد في الساعات الأولى من افتتاحه دخول مئات الزائرين الإيرانيين، من أجل المشاركة في زيارة أربعينية الحسين، وهي مناسبة دينية للمسلمين الشيعة“.

ويتوجه الملايين من الشيعة العراقيين سيرًا على الأقدام صوب مدينة كربلاء لإحياء مناسبة ”أربعينية الحسين“، يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أكد أمس الاثنين، الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، ولفت إلى أن الأوضاع تعود تدريجيًّا إلى طبيعتها.

وسقط أكثر من 100 قتيل وجرح أكثر من 6000 أغلبهم من المتظاهرين منذ اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق في مدن عراقية مختلفة، منذ الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ضد حكومة عبدالمهدي.