تركيا تعلن اكتمال استعداداتها لشن عملية عسكرية في سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية اكتمال الاستعدادات لعملية عسكرية في سوريا. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها فجر الثلاثاء إن إقامة منطقة آمنة أمر ضروري للاستقرار والسلام وللسوريين حتى يتمكنوا من العيش في أمان. ومساء الاثنين، قال التلفزيون السوري إن عدوانًا تركيًّا يستهدف تل طويل في المالكية في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي في سوريا. وأوضح التلفزيون…