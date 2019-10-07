عودة العراقيين للتظاهر بمدينة الصدر والأمن يفرق المحتجين بالقوة

تجددت التظاهرات يوم الاثنين في مدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية بغداد، فيما قام المتظاهرون بحرق إطارات العجلات وقطع عدد من الطرق.

وقال مصدر محلي، لـ ”ارم نيوز“، إن ”العشرات من المواطنيين في مدينة الصدر جددوا تظاهرهم، وقاموا بحرق إطارات العجلات وقطع عدد من الطرق.

وطالبوا باسقاط الحكومة العراقية الحالية، برئاسة عادل عبدالمهدي، وإنهاء سيطرة الأحزاب المدعومة من طهران على الوضع العراقي الداخلي“.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه ”بعد نزول المتظاهرين الى الشارع، شهدت مدينة الصدر انتشارًا أمنيًا مكثفًا، فيما قامت قوات الأمن العراقي، بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين“.

في وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، فيما لفت أن الأوضاع تعود تدريجيًا إلى طبيعتها.

وسقط أكثر من 100 قتيل وجرح أكثر من 6000 أغلبهم من المتظاهرين منذ اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق في مدن عراقية مختلفة، منذُ الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ضد حكومة عبدالمهدي.