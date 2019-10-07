بعد مقتل أكثر من 100 متظاهر.. الرئيس العراقي: لم نأمر بإطلاق الرصاص على المحتجين (فيديو)

ندد الرئيس العراقي برهم صالح في خطاب بثه التلفزيون، مساء اليوم الإثنين، بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن ”الدولة والحكومة لم تصدر الأوامر بإطلاق الرصاص على المحتجين“.

وحث صالح قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين، كما دعا إلى ”تعديل وزاري“ وحث البرلمان على ”تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات، لتلبية مطالب المحتجين“.

رغم تجاوز قتلى المظاهرات لأكثر من 100.. رئيس #العراق برهم صالح: لم نأمر بإطلاق الرصاص على المحتجين#إرم_نيوز #العراق_ينتفض pic.twitter.com/RgltjLVzrx — إرم نيوز (@EremNews) October 7, 2019

وقال صالح إنه ”ينبغي منح تعويضات للمتضررين من العنف هذا الأسبوع“.

تصريحات الرئيس العراقي جاءت في وقت تجاوز فيه عدد القتلى بعد سبعة أيام من الاضطرابات المئة، بالإضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب.