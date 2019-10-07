بعد مقتل أكثر من 100 متظاهر.. الرئيس العراقي: لم نأمر بإطلاق الرصاص على المحتجين (فيديو)

بعد مقتل أكثر من 100 متظاهر.. الرئيس العراقي: لم نأمر بإطلاق الرصاص على المحتجين (فيديو)

المصدر: رويترز

ندد الرئيس العراقي برهم صالح في خطاب بثه التلفزيون، مساء اليوم الإثنين، بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن ”الدولة والحكومة لم تصدر الأوامر بإطلاق الرصاص على المحتجين“.

وحث صالح قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين، كما دعا إلى ”تعديل وزاري“ وحث البرلمان على ”تطبيق إصلاحات، بما في ذلك في مجال الانتخابات، لتلبية مطالب المحتجين“.

وقال صالح إنه ”ينبغي منح تعويضات للمتضررين من العنف هذا الأسبوع“.

تصريحات الرئيس العراقي جاءت في وقت تجاوز فيه عدد القتلى بعد سبعة أيام من الاضطرابات المئة، بالإضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة