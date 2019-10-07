عبدالمهدي: الأوضاع تعود تدريجيًا إلى طبيعتها في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، على الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، فيما لفت أن الأوضاع تعود تدريجيًا إلى طبيعتها.

جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف والوفد المرافق له، الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، وعددًا من المسؤولين في الخارجية الروسية، ومديري وممثلي عدد من كبريات شركات النفط والغاز، والسفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، استعرض المهدي الأوضاع الأمنية في أعقاب التظاهرات التي جرت خلال الأيام الماضية، وأكد ”استمرار الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة“.

وأشار إلى ما رافق التظاهرات ”من خروج عن طابعها السلمي، وإلى عودة الأوضاع تدريجيًا إلى طبيعتها في بغداد والمحافظات“.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ”الاقتصاد العراقي عانى طويلًا من العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى الحروب والدمار، ونريد استخدام مواردنا وإنتاجنا ومصانعنا ونشجع الاستثمارات في العراق“، مشددًا على أن ”العراق يرغب بتطوير العلاقات مع روسيا على الصعد كافة“.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي: إن ”علاقات بلدينا قديمة ونعمل على تطويرها وزيادة مشاركة وحضور الشركات الروسية في الإعمار والاستثمار في مجالات النفط والغاز وتحديث مشاريع الطاقة الكهربائية، وتسهيل التبادل التجاري، وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة في ضوء المباحثات الجارية بين المسؤولين في البلدين“.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن التزام روسيا التام بدعم القوات المسلحة العراقية، واستمرار التعاون في الحرب ضد داعش، ودعم مركز بغداد لتبادل المعلومات، والتنسيق حول مختلف القضايا في المنطقة.