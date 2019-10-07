عباس يأمر بالتواصل مع الفصائل الفلسطينية تحضيرًا للانتخابات ‎

كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، الإثنين، باستئناف الاتصالات فورًا مع ”القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية“، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، إن عباس خلال استقباله ناصر، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لتنظيم الانتخابات.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عزام الأحمد، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وكان عباس قد أعلن خلال كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قبل نحو أسبوعين، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية العام 2006.