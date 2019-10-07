مسؤول أمريكي: انسحابنا من سوريا سيقتصر على المنطقة الآمنة وسيكون بالعشرات فقط

كشف مسؤول أمريكي، أن انسحاب قوات بلده في سوريا سيقتصر في بادئ الأمر على جزء من الأرض قرب الحدود التركية كانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على العمل معًا لإقامة منطقة أمنية خاصة فيه.

وقال المسؤول الأمريكي إن الانسحاب من المنطقة لن يشمل الكثير من القوات بل ربما العشرات فقط.

ولم يوضح ما إذا كانت القوات الأمريكية سترحل عن سوريا أم ستنتقل إلى مكان آخر في البلاد التي يوجد بها نحو ألف جندي أمريكي.

وبرّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الإثنين، قرار إدارته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وتخليها عن القوات الكردية التي تهدد تركيا بشن هجوم وشيك على مناطقها في سوريا.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر: ”الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك، إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود“.

وحذّرت الأمم المتحدة من أنها ”تستعد للأسوأ“ في شمال شرق سوريا، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفسح المجال أمام الجيش التركي لتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة.