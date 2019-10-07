الحكومة الفلسطينية تبدأ ترتيبات الإشراف على المحطات الانتخابية

كشفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنها بدأت إجراءات وترتيبات الإشراف على المحطات الانتخابية من خلال الإيعاز إلى جهتين حكوميتين البدء بالاستعداد للإشراف على تلك المحطات.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريح له نقلته وكالة ”وفا“ الرسمية، اليوم، إن الحكومة الفلسطينية طلبت من وزارة التربية والتعليم البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية، كذلك طلبنا من الشرطة تجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات.

وأضاف: ”دعوة الرئيس إلى الانتخابات جدية جدا، ونأمل من حماس التقاط هذه الخطوة التاريخية“.

”نريد للإشعاع الديمقراطي أن يبدأ ونريد لغزة العودة إلى الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ونريد للقدس أن تبقى مركبا عضويا في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني رغم كل محاولات التهويد التي تقوم بها إسرائيل.

من جهتها، جددت حركة ”حماس“ رفضها إجراء الانتخابات التشريعية دون الرئاسية، في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة إجرائهما بشكل متزامن، وفقاً لاتفاقيات المصالحة المبرمة مع حركة ”فتح“.

رفض ”حماس“

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، عن رفضها إجراء الانتخابات التشريعية دون الرئاسية، مؤكدة على ضرورة إجرائهما بشكل متزامن، وفقًا لاتفاقيات المصالحة المبرمة مع حركة فتح.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبداللطيف القانوع، في تصريح لوكالة ”سوا“ الفلسطينية إن ”انتقاء انتخابات دون الأخرى يخالف الإجماع الوطني والاتفاقيات الموقعة، وإن الانتخابات يجب أن تكون رزمة واحدة“، مضيفًا ”نحن مع انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وهذا جزء من اتفاقيات سابقة، وأن أي انتخابات ينبغي أن يسبقها توافق وطني“.

وكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات؛ للتحضير لإجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية، في ظل حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس حول إجراء هذه الانتخابات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ”وفا“ فإن ”عباس كلّف ناصر فورًا بالتواصل مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية“، مشيرة إلى أن ”التكليف يتضمن أن يتبع هذه الانتخابات بعد بضعة أشهر، إجراء الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قد أجرت اتصالات مع فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس، وأكدت جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات، على أن توافق جميع الأطراف على إجرائها، خاصة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.