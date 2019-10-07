مسؤول أمريكي: قواتنا لن تدافع عن القوات الكردية في سوريا

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد صباح اليوم الاثنين أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان. جاء ذلك قبيل هجوم تركيا المتوقع في شمال شرق سوريا.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

وتابع أن باقي القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال في مواقعها.

وفي وقت سابق اليوم قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن القوات الأمريكية انسحبت من شمال شرق البلاد بعدما لم تنفذ تعهداتها، وإن العملية التركية سيكون لها أثر ”سلبي كبير“ على الحرب على تنظيم داعش.

وفي بيان أكدت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة أن ”القوات الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا، وتركيا تقوم الآن بالتحضير لعملية غزو لشمال وشرق سوريا“.