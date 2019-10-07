عبدالمهدي لبومبيو: الأوضاع في العراق تحت السيطرة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن قوات بلده تسيطر على الأوضاع في محافظات البلاد التي تشهد احتجاجات عارمة ضد الحكومة.

جاء حديث عبدالمهدي في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية يوم الاثنين.

وقال البيان إن ”رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استعرض فيه عبد المهدي تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال“.

وأكد عبدالمهدي لبومبيو ”سيطرة القوات الأمنية على الأوضاع وإعادة الاستقرار، وتقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات واستمرارها في تقديم مزيد منها في الأيام المقبلة لتلبية مطالب المواطنين“.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته بالقوات العراقية، مؤكدًا موقف الولايات المتحدة الداعم للعراق ولجهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار.

والتظاهرات التي كانت بلا قيادة هي التحدي الأكبر لحكومة عادل عبدالمهدي، الذي أعلن الأحد حزمة إصلاحات أولية لتلبية مطالب المتظاهرين.

وقتل في التظاهرات التي انطلقت منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 104 أشخاص، فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص، بحسب مصادر أمنية.