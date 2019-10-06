انتخابات تونس.. استطلاع للرأي يظهر تصدر ”النهضة“ وحزب القروي يحل في المرتبة الثانية

أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب النهضة حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد، حيث حصل على ما نسبته 17.5% من الأصوات.

ووفق نتائج أعلنتها شركة ”سيغما كونساي“ عبر شاشة التلفزيون الرسمي، حصلت حركة النهضة، على 17.5% من أصوات الناخبين فيما حل حزب ”قلب تونس“ في المرتبة الثانية بـ15.6%.

وفي المرتبة الثالثة حل الحزب الدستوري الحر بنسبة 6.8%، يليه ائتلاف الكرامة بـ6.1%، ثم التيار الديمقراطي خامسًا بنسبة 5.1% من الأصوات.

وفي وقت سابق اليوم أعلن كل من نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، وحركة النهضة الإسلامية، فوزهما بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.