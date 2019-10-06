الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية احتجاجًا على احتجاز مواطنين

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنين هبه عبدالباقي، وعبدالرحمن مرعي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان، إن ”الوزارة كررت طلبها بسرعة الإفراج عن هبة عبدالباقي وعبدالرحمن مرعي، وإلى حين تحقيق ذلك، طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة، بما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما“.

وبين القضاة، أن ”الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابعان بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك“.

كما أوضح القضاة، أن ”الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبه بناء على طلبهما، وأن السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع السلطات الإسرائيلية، لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة“.

وتواصل هبة عبدالباقي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 13 يومًا، إلى جانب عدد من المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، يوم الأحد.

ونقلت الوكالة الرسمية عن نادي الأسير الفلسطيني قوله، إن ”هبة التي تحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، أعلنت إضرابها في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن حولتها إسرائيل إلى الاعتقال الإداري“.

وأشار النادي في بيان، إلى أن إسرائيل اعتقلت هبة من على جسر الملك حسين، الذي يربط الأردن بالأراضي المحتلة، أثناء توجهها إلى زيارة عائلتها في محافظة جنين، وتعرضت لـ“ظروف قاسية وصعبة“ أثناء التحقيق معها في معتقل ”بيتاح تكفا“، لمدة 25 يومًا.