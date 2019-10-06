الجيش الليبي يعلن سيطرته على محور العزيزية

أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، سيطرته على محور العزيزية، أكبر محاور العاصمة طرابلس التي بدأ القتال فيها منذ فجر اليوم، وحقق تقدمًا استراتيجيًا في مناطق مختلفة فيه.

وذكر اللواء 106 مجحفل عبر صفحته الرسمية في ”فيسبوك“، أن الجيش سيطر سيطرة تامة على ضاحية العزيزية، والتي تعتبر بوابة العاصمة من الجنوب الغربي، والتي عبرها يتم الوصول للحدود الغربية للبلاد.

وذكر البيان أن وحدات عسكرية تابعة للجيش الليبي استطاعت، خلال ساعات ظهر اليوم الأحد، السيطرة التامة على منطقة العزيزية الكبرى إلى الجنوب الغربي من العاصمة طرابلس.

يذكر أن قوات اللواء 106 بمشاركة وحدات من الجيش، خاضت معارك عنيفة، صباح اليوم، داخل منطقة الهماملة، قبل التوغل داخل العزيزية.