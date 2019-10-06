ترقب فلسطيني لمرسوم عباس بشأن موعد الانتخابات‎

تسود حالة من الترقب الأوساط الفلسطينية، اليوم الأحد؛ انتظارًا للإعلان عن موعد الانتخابات، والذي سيكون بمرسوم يخرج به الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأحد، إن الاجتماع سيبحث القضايا المتعلقة بآخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وتذليل كافة العقبات أمام إجراء الانتخابات، سواء من خلال المشاورات التي تجري مع كافة الفصائل أو مع مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية، وغيرها، وصولًا إلى إصدار مرسوم من قبل سيادته لإعلان موعد إجراء الانتخابات.

ويشارك في الاجتماع، أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، والأمناء العامون لفصائل المنظمة.

زيارة تاريخية

من جهة أخرى، يصل رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، على رأس وفد وزاري رفيع، يضم 12 حقيبة وزارية، هو الأكبر في تاريخ البلدين.

وأوضح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الزيارة تكريس للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين، إيمانًا بوحدة التاريخ والمصير بين الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وهي تمرّ بواحدة من أهم المنعطفات السياسية، في ظل وضع دولي ملتبس غير قادر على إلزام المحتل بقرارات الشرعية الدولية، إنما تبقى في حاضنة وأولوية بعديها العربي والإقليمي، وفي مقدمة هذه الحاضنة مصر، التي كانت عبر تاريخ مشترك ممتد خير داعم ونصير للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأوضح اللوح، أن الوفد رفيع المستوى يضم 12 حقيبة وزارية؛ ما يدل على حرص اشتية على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين، والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكده الرئيس محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية، ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات.