على وقع الاحتجاجات.. مجلس محافظة بغداد يصوّت على قبول استقالة المحافظ

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صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، بالإجماع على قبول استقالة محافظ العاصمة، فلاح الجزائري، من منصبه، وفق ما أفاد تلفزيون العراقية المملوك للحكومة. وذكر التلفزيون، أن أعضاء مجلس محافظة بغداد (58 عضوًا) صوتوا بالإجماع على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه، وفتح الباب لاستقبال طلبات الترشيح للمنصب الشاغر خلال مدة خمسة أيام تمهيدًا لاختيار…