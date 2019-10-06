مخالفاً الشائعات.. قيس سعيّد يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية

أدلى المرشّح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد، الأحد، بصوته في الانتخابات التشريعية بأحد مراكز الاقتراع بالعاصمة تونس، وذلك على عكس ما تمّ تداوله بخصوص أنه لن ينتخب لأنه يرفض الانتخاب على القوائم.

ونفى نوفل سعيّد مدير مكتب المرشح قيس سعيّد، ما تمّ تداوله في إحدى وكالات الأنباء بخصوص مقاطعة الأخير للانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم الأحد في تونس.

وعبّر نوفل سعيّد لـ ”إرم نيوز“، عن أسفه من تداول مثل هذه الأخبار التي من شأنها أن تساهم في تشويه المرشّح الرئاسي، مشددا على أنه ”لا يمكن الاعتماد على مصادر مشبوهة لترويج المعلومات“.

وكانت وكالة ”الأناضول“ التركية قد أكدت نقلا عن شخص يدعى سامي العايدي قدّمته على أنه منسق حملة قيس سعيّد الانتخابية، أن الأخير قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية التي انطلقت الأحد في تونس لاختيار ممثلين جدد للبرلمان.

ونفى نوفل سعيّد معرفته بسامي العايدي، وأن ما قاله للوكالة المذكورة خاطئ ولا أساس له من الصحة.

وبدأ التونسيون بالداخل، اليوم الأحد التصويت لاختيار ممثليهم الـ 217 في البرلمان الجديد للسنوات الخمس المقبلة، من بين نحو 15 ألف مترشح موزعين على ما يزيد عن 1500 قائمة بمختلف الدوائر الانتخابية.

في السياق، سيكون التونسيين أيضا على موعد انتخابي جديد لاختيار رئيس للبلاد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي ستجري بين المرشح المستقل قيس سعيّد وبين مرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي.