البرهان وحمدوك يزوران السعودية والإمارات

قال عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان، إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، سيزوران السعودية والإمارات يومي الأحد والاثنين.

وذكر كباشي لصحيفة ”التيار“ الصادرة اليوم الأحد، أن الزيارتين تأتيان تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

ويرجح أن يبحث رئيسا السيادة والوزراء مع قادة البلدين العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والإقليم.

وقدمت كل من السعودية والإمارات دعمًا سياسيًا وماليًا للسودان بما يصل لثلاثة مليارات دولار، عقب سقوط نظام الرئيس عمر البشير في نيسان/ أبريل الماضي.

وفي 22 آب/ أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر لـ 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة.