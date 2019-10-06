بعد فضيحة الطبيب الإسرائيلي المزيف.. ”السلطة“ تبحث عن بديل عربي لعلاج الفلسطينيين

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تسعى لإيجاد بدائل عربية ومحلية لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للفلسطينيين أصحاب التحويلات الطبية، وذلك عوضًا عن علاجهم في إسرائيل بعد الفضيحة المدوية التي تكشفت خيوطها مؤخرًا.

وانتشرت معلومات مؤخرًا عن فضيحة من العيار الثقيل، حيث أقدم شخص إسرائيلي على انتحال صفة بروفيسور في مجال السرطان بمستشفى إسرائيلي واحتال على عشرات العائلات الفلسطينية وقدم لهم فحوصات وعلاجات غير موثوقة، ما تسبب في تهديد حياتهم.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أهمية الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي في جميع القطاعات، ومن بينها القطاع الصحي، والبحث عن بدائل عربية ومحلية إلى حين الوصول لتوطين كامل للخدمة الصحية.

وبحسب المعلومات، كان الطبيب المزيف يبحث عن ضحاياه من المرضى الفلسطينيين داخل المستشفيات الإسرائيلية، واستغل حاجتهم للعلاج وحالتهم النفسية وابتزهم بعشرات آلاف الشياقل، إضافة إلى تعريض حياتهم للخطر من خلال إعطائهم أدوية مجهولة“.

وتبحث وزارة الصحة الفلسطينية في إمكانية وجود حالات أخرى مشابهة وربما بشكل أخطر، داعية المواطنين للحذر الشديد والتوجه للمستشفيات الفلسطينية، وفي حال لم يتوفر فيها العلاج التوجه لوزارة الصحة لعمل اللازم.