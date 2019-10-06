إصابات إثر سقوط قذائف وعمليات قنص شرقي بغداد

أصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة، ليلة السبت الأحد، إثر سقوط قذائف وعمليات قنص مجهولة المصدر على مدينة الصدر شرقي بغداد، حسبما أفاد مصدر أمني محلي.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن عدد (لم يحدده) من القذائف مجهولة المصدر سقطت على مدينة الصدر ليلة السبت الأحد.

وأضاف أن سقوط القذائف تزامنت مع عمليات قنص أسفرتا عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، دون أن يتمكن على الفور من تحديد مصدر هذه الهجمات.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع احتجاجات عنيفة يشهدها العراق منذ الثلاثاء الماضي، والتي بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات أكثرية شيعية.

في غضون ذلك، أكدت مصادر عدة عودة جزئية وبشكل متقطع لخدمة الإنترنت في بغداد ومحافظات عراقية بعد أن شهدت انقطاعا كليا أمس.