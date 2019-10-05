رئيس البرلمان العراقي يتعهد بالانضمام للمحتجين إذا لم تُنفذ مطالبهم

تعهد رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي، السبت، بالنزول إلى الشارع والمشاركة في الاحتجاجات الشعبية حال لم تنفذ السلطات مطالب المتظاهرين.

وقال الحلبوسي في حديث لوسائل إعلام ببغداد، إنه يدعو قادة المتظاهرين لحضور جلسة البرلمان المقبلة لمناقشة مطالبهم.

وعبر الحلبوسي عن جدية السلطات العراقية للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين قائلا: ”إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين سأنزل معهم للشارع“.

كما أكد استعداد البرلمان لـ“النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) ذلك“.

جاءت تصريحات الحلبوسي في أعقاب مؤتمر صحفي عقده في بغداد، طالب خلاله الحكومة بتحديد أسماء من أسماهم ”حيتان الفساد“ لمحاسبتهم، في محاولة لتهدئة احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة ومتواصلة منذ الثلاثاء الماضي.

ويشهد العراق احتجاجات، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من العاصمة بغداد؛ للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يطالبون باستقالة حكومة عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات؛ ما أوقع أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى.

ودعا الحلبوسي المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.

وشدد على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها.