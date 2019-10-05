وزيرة سودانية تقدم بلاغًا ضد داعية اتهمها بـ“الردة“

قدمت وزيرة الشباب والرياضة في السودان، ولاء البوشيش السبت، بلاغًا ضد داعية، على خلفية اتهامات وجهها لها بـ“الردة“.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزيرة أن ”الوزيرة قدمت بلاغًا رسميًا ضد عبد الحي يوسف، والنيابة السودانية استدعته للتحقيق“.

وهاجم نائب رئيس هيئة علماء السودان وإمام مسجد خاتم المرسلين في حي جبرة جنوب الخرطوم، الداعية المعروف عبد الحي يوسف (محسوب على التيار السلفي) الحكومة السودانية، برئاسة عبد الله حمدوك، في خطبة الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن يوسف قوله إن ”الحكومة الجديدة لم تفلح في معالجة أزمات الناس، والذين خرجوا من أجلها للشوارع، مطالبين بتحقيق وإصلاح الاقتصاد المنهار“، لافتًا إلى أنها ”تولت أمر البلاد في غفلة من الزمان، وأن كل أفعالها تؤكد أنها أتت لهدم الدين“.

ووجه يوسف انتقادات للوزيرة البوشي، زاعمًا أنها ”لا تتبع الدين الإسلامي، وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حكم على قائده (محمود محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عامًا“.

وانتقد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، هجوم الداعية يوسف، على وزيرة الشباب والرياضة، واعتبروا تكفير المواطنين ”جريمة جنائية في كل البلدان الديمقراطية“، مطالبين بـ“تجريم التكفير“.

والإثنين الماضي، اكتظ إستاد الخرطوم بالمئات من محبي كرة القدم من الجنسين، لمشاهدة افتتاح دوري كرة القدم السوداني للسيدات، في المباراة التي جمعت فريقي ”التحدي“ و“الدفاع“، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.