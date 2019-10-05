الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسؤولين عن العنف في العراق

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق ”يونامي“، السبت، إلى ضرورة وقف أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت البعثة في بيان صدر عن رئيستها، جينين هينيس بلاسخارت ”أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح، منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات“.

وشددت بالقول ”لا بد أن يتوقف هذا“، داعية جميع الأطراف إلى ”التوقف والتفكير“.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد ومناطق جنوب البلاد، تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق ما أوقع ما يزيد عن 100 قتيل وآلاف الجرحى.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.