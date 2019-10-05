تقرير: إسرائيل تضيف آلاف المستوطنين الجدد للمستوطنات‎

كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة ”السلام الآن“، اليوم السبت، أن إسرائيل أضافت آلاف المستوطنين الجدد إلى المستوطنات التي ربما يتعين عليها إخلاؤها، للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت المنظمة، في تقريرها: ”من أجل إنقاذ عملية السلام، يتعين على إسرائيل في نهاية المطاف إنهاء الاحتلال، ولكن أي منزل يبنى في المستوطنات يجعل عملية الإخلاء صعبة ومؤلمة“.

وأضافت المنظمة أن جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعلن، الأسبوع الماضي، أحدث البيانات السكانية لنهاية العام 2018 وأوائل العام 2019، والتي تظهر أن عدد المستوطنين هو 427800 مستوطن، يشكلون 4.77% فقط من السكان الإسرائيليين.

لكن التقرير أشار إلى أن معدل النمو السكاني في إسرائيل وصل في العام 2018 إلى 1.9 %، وهو نصف معدل النمو في المستوطنات الذي سجل 3.5%.

وفي العام 2018، زاد عدد المستوطنين بمقدار 14400 مستوطن، من بينهم 8050 يشكلون 56% انتقلوا أو وُلدوا في المستوطنات التي ربما على إسرائيل أن تخليها بموجب اتفاق سلام قائم على دولتين.

ووفق البيانات، يعيش حوالي 3 ملايين شخص في الضفة الغربية، 14% منهم مستوطنون.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، يعيش 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية و284.9 ألف فلسطيني في القدس الشرقية.