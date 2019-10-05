اجتماع فلسطيني إسرائيلي لبحث الملفات المشتركة

كشفت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، أن اجتماعًا فلسطينيًا سيعقد مع الجانب الإسرائيلي، الأحد، لبحث الملفات والقضايا المشتركة وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ العام 2000.

وقال حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عبر ”تويتر“ اليوم، إن ”اللجان الفنية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة ستبدأ بالاجتماع يوم غد الأحد، لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة حقوقنا المالية“.

وأضاف أنه ”منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال شعبنا، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غدًا لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية“.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن القيادة نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000.

وقال مجدلاني في تصريح لإذاعة ”صوت فلسطين“، إن “ اجتماع اللجان المشتركة الذي عطّلته إسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في أولى اجتماعاته غدًا الأحد الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية“.

وأوضح أن العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف أيضًا إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993.