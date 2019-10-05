أسامة النجيفي يدعو الحكومة العراقية للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة

دعا أسامة النجيفي، زعيم تحالف ”القرار السياسي“، السبت، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي.

كما دعا زعيم ”القرار السياسي“ (11 مقعدًا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدًا)، إلى تجميد عمل البرلمان، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية الدامية التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء.

وقال النجيفي في بيان إن ”إدارة الحكومة لأزمة الاحتجاجات فاشلة، ونزيف الدم مستمر للشعب ولقوات الأمن، وقد تجاوزت الحكومة الخط الأحمر والسياقات المعمول بها في الحكومات السابقة“.

وأضاف: ”عليه ندعو لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي وتجميد البرلمان“.

والجمعة، صدرت دعوات مماثلة من مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الداعم لتحالف ”سائرون“، وحيدر العبادي، زعيم تحالف ”النصر“ رئيس الوزراء السابق، وتحالف ”المحور الوطني“ السني.

وتأتي هذه الدعوات بعد ارتفاع وتيرة العنف بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين، ما رفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى حوالي 100 قتيل.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لوقف الاحتجاجات.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن ”قناصة مجهولين“ يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.