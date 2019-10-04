العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 60 قتيلًا و2500 جريح

أعلن مصدر طبي في وزارة الصحة العراقية، مساء الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 60 على الأقل، بينهم عناصر أمن، وسقوط أكثر من 2500 جريح غالبيتهم من المحتجين.

وقال المصدر مفضلًا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن“حصيلة القتلى ارتفعت، حتى مساء يوم الجمعة، إلى 60، بينهم أفراد من قوات الأمن“، مضيفًا أن“عدد الجرحى تجاوز الألفين و500، معظمهم من المتظاهرين“.

وأوضح أن“غالبية القتلى قضوا جراء تعرضهم لإطلاق نار“، مشيرًا إلى أن“مستشفيات وزارة الصحة في بغداد وجميع المحافظات وضعت في حالة استنفار قصوى لمعالجة الجرحى“.

وتابع أن“سيارات الإسعاف نقلت بشكل متواصل، مساء يوم الجمعة، خاصة في العاصمة بغداد، جرحى أو جثث قتلى“.

وتشهد مناطق واسعة من العاصمة اشتباكات وعمليات كرٍّ وفرٍّ بين قوات الأمن والمحتجين.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ، يوم الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ولا يزال حظر التجوال المعلن، منذ الخميس، ساريًا في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، وتنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن“قناصة مجهولين“ يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء، والصحة، والماء، فضلًا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.