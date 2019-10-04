العراق.. عبدالمهدي يأمر برفع حظر التجوال في بغداد

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مساء اليوم الجمعة، برفع حظر التجوال في بغداد وعدد من محافظات الجنوب اعتبارًا من الخامسة فجرًا من يوم السبت، و“ذلك لضرورات ومتطلّبات المواطنين في حياتهم اليومية“، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية.

وكان عبدالمهدي، قد تعهد في وقت سابق، اليوم الجمعة، بعدة إجراءات جديدة في محاولة لامتصاص غضب المحتجين، ووقف التظاهرات التي تدخل يومها الرابع.

ومن ضمن الإجراءات مشروع سيقدمه عبدالمهدي قريبًا لمجلس الوزراء، ”يقضي بمنح الحكومة راتبًا لكل عائلة لا تمتلك دخلًا ثابتًا؛ لتوفير حد أدنى للعيش بكرامة“، بحسب قوله.

وطالب عبدالمهدي، في خطاب متلفز، البرلمان العراقي بإجراء تعديلات وزارية، بعيدًا عن المحاصصات السياسية، واعتبر مطالب المحتجين مشروعة، لكنه قال إن حكومته ”لا تستطيع معالجة تراكمات عقود خلال أقل من سنة“.