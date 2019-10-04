الصدر والعبادي يطالبان باستقالة الحكومة العراقية على خلفية الاحتجاجات 

طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة، فيما دعا رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل محكمة جنائية للفساد.
وتأتي الدعوات على وقع تظاهرات مستمرة منذ 4 أيام، في بغداد ومحافظات جنوب البلاد، أوقعت وفقًا لمصدر طبي 60 قتيلًا وأكثر من 2500 جريح منذ حتى، مساء الجمعة.
وقال الصدر في بيان:“احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث لا يمكن السكوت عليه“.
بدوره قال حيدر العبادي في رسالة مفتوحة وجهها للشعب والقوى السياسية:“لضمان عدم انسداد الأفق أمام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، تتم الدعوة لانتخابات مبكرة لتشكيل حكومة دستورية شرعية قادرة على القيام بمهامها الوطنية بسقف زمني لا يتجاوز 2020″.
ودعا لـ“تشكيل محكمة جنائية للفساد، مستقلة من قضاة معروفين بنزاهتهم وحياديتهم، وإبعاد شبهات الفساد عن القضاء، وتستعين بالخبرات الدولية، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020″.
كما اقترح في رسالته ”تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف أعمال لحين انتخاب مجالس محافظات جديدة 2020“.
وشدد زعيم التحالف النصر (يمتلك 42 مقعدًا في البرلمان) على ضرورة أن ”تلتزم الحكومة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة“.