الصدر والعبادي يطالبان باستقالة الحكومة العراقية على خلفية الاحتجاجات 

طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة، فيما دعا رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل محكمة جنائية للفساد.

وتأتي الدعوات على وقع تظاهرات مستمرة منذ 4 أيام، في بغداد ومحافظات جنوب البلاد، أوقعت وفقًا لمصدر طبي 60 قتيلًا وأكثر من 2500 جريح منذ حتى، مساء الجمعة.

وقال الصدر في بيان:“احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث لا يمكن السكوت عليه“.