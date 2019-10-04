السودان.. حزب البشير يرفض دعوة الحكومة لمصادرة ممتلكاته

رفض حزب ”المؤتمر الوطني“ السوداني، اليوم الجمعة، دعوة وزير المالية إبراهيم البدوي بعرض ممتلكات وأصول الحزب للبيع، والاستفادة من العائد في سداد ديون البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الحاكم سابقًا، والذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير.

ووصف الحزب دعوة ”البدوي“ بأنها ”تخالف القوانين والأعراف، وتتعارض مع شعارات الحرية والعدالة و الديمقراطية التي ترفعها الحكومة“.

وأضاف أن المؤتمر الوطني ”يرفض هذا الأمر جملة وتفصيلًا، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل لنا حقوقنا“. موضحًا أن ”هذه الدعوة تعكس الحال الذي تعيشه الحكومة، وعدم قدرتها على تقديم حلول حقيقية تخاطب جذور الأزمة الاقتصادية“.

ويوم الأربعاء، تقدم البدوي بطلب لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك؛ لتنفيذ قرار سابق متعلق بمصادرة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني، من أصول وممتلكات، وبيعها في مزاد علني عالمي بالعملة الحرة.

وفي 21 آب أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.