الصدر يطلب من كتلة ”سائرون“ تعليق عملها في البرلمان العراقي

طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، كتلة ”سائرون“ النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب.

ويأتي هذا الطلب قبل يوم واحد من جلسة مقررة للبرلمان لمناقشة الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء الماضي.

وحث الصدر في بيان موجه لـ“سائرون“، للإسراع بتعليق عضويتكم وبلا تواني فهذا أملي بكم“، طالبًا من نواب الكتلة، ”عدم الحضور لجلسات البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يرتضيه الشعب“.

وأضاف: ”أنصح باقي الكتل إلى التأسي بهذا القرار إرضاءً لله والشعب والمرجعية“.

وتصدرت ”سائرون“ الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 2018 بحصولها على 54 مقعدًا من أصل 329.

وهذا أول تعليق للصدر على موجة احتجاجات عنيفة بدأت يوم الثلاثاء من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم والدعوة لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات والتي أسفرت عن مقتل 37 منذ الثلاثاء حتى مساء الخميس، بحسب حقوق الإنسان العراقية.

ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ يوم أمس ساريًا في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار.

وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح اليوم في العاصمة بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي خلال الأزمة دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلًا عن البطالة والفساد.