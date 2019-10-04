للمرة الثانية خلال اليوم.. الشرطة العراقية تفتح النار على متظاهرين وسط بغداد

قال شاهد من رويترز إن الشرطة العراقية فتحت النار على محتجين وسط العاصمة بغداد، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم الجمعة.

وأصابت طلقات النار من قبل الشرطة شخصًا واحدًا على الأقل بجروح خطيرة بالرصاص، بينما تجمهر المئات في استمرار الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية واستقالة الحكومة.

واتخذ قناصة الشرطة مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا أعيرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم ما أسفر عن إصابة أحدهم في الرقبة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد صغير من المحتجين في بغداد، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة، في حين ارتفع عدد القتلى إلى إلى 44 ومئات المصابين، وفق مصادر طبية وأمنية.