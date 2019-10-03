السودان.. إعفاء مسؤولي 34 جامعة حكومية

أعفى رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، الخميس، 28 من رؤساء مجالس إدارات الجامعات الحكومية، و35 مدير جامعة، و4 نواب لمديري جامعات.

ونص قرار صادر عن رئيس الوزراء، اليوم الخميس، على تعيين 34 مدير جامعة جديدًا، بينهم مرشحة سابقة للمجلس السيادي، فدوى عبد الرحمن طه مديرة لجامعة الخرطوم.

ويشغل أغلب رؤساء مجالس إدارات الجامعات السودانية ومديريها المقالين مواقع قيادية في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وتتهم المعارضة نظام الإنقاذ البائد، بتدمير التعليم عبر تعريب المناهج الذي كان سببًا في انهيار العملية التعليمية في البلاد، إلى جانب تغيير السلم التعليمي.

وجاء قرار ”حمدوك“ بإعفاء قيادات التعليم في البلاد استجابة لطلب من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية، انتصار الزين صغيرون، بإزاحة قادة النظام البائد من واجهات الجامعات السودانية.

وكان نحو 32 مدير جامعة من المنتسبين للنظام السابق، تقدموا باستقالاتهم الشهر الماضي بحجة أن البيئة أصبحت غير صالحة لمديري الجامعات، واحتجاجًا على تصريحات نسبت للوزيرة، لكن صغيرون نفت تسلمها أي استقالة من مديري الجامعات الـ 32.

وشمل قرار حمدوك بإعفاء رؤوساء مجلس إدارات الجامعات، أسماء بارزة في نظام الرئيس البشير، منهم رئيس مجلس إدارة جامعة الخرطوم – أكبر وأشهر الجامعات السودانية، مكاوي محمد عوض الذي شغل أكثر من موقع وزاري.

بالإضافة إلى العضو المنتدب لشركة زين في السودان، الفاتح عروة، إلى جانب عوض أحمد الجاز القيادي البارز والمقرب من البشير، بالإضافة إلى وزير الخارجية السابق، ورئيس حزب البشير المكلف ”المؤتمر الوطني“ إبراهيم غندور.

وشملت قائمة المقالين نائب رئيس البشير في الحزب فيصل حسن إبراهيم، ورئيس الوزراء السابق، محمد طاهر إيلا، بالإضافة إلى وزير خارجية السودان الأسبق، علي كرتي، والقيادي عبد الحليم المتعافي، ونائب الرئيس الأسبق، حسبو محمد عبد الرحمن.

ويأمل طلاب الجامعات السودانية، استئناف العملية التعليمية بالجامعات التي أغلقت منذ اشتعال الاحتجاجات الشعبية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.