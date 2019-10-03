في أسبوعه الرابع.. نقابيون أردنيون يدعمون إضراب المعلمين

شارك مئات الأردنيين، اليوم الخميس، في وقفة داعمة للمعلمين المضربين عن العمل منذ مطلع العام الدراسي، للمطالبة بعلاوة مالية.

وتوافد المواطنون إلى ساحة مجمع النقابات المهنية، وسط العاصمة عمان، بمشاركة نقابيين (محامين، ومهندسين، وأطباء، وغيرهم) ومعلمين، وسط تواجد أمني واسع.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: ”المعلم أيقونة النهضة“ و“مطالب المعلمين ليست للرفاهية وإنما حقوق“، وغيرها من العبارات.

وهتفوا: ”لا نكل ولا نلين.. مطلبنا علاوة 50″، و“اهتف سمّع كل الناس.. العلاوة إلنا أساس“، و“اهتف سمّع كل الناس.. معلم ترفع الراس“.

واشتملت الوقفة على كلمات خطابية، ألقاها نقابيون وبرلمانيون ومعلمون، طالبوا فيها بتحقيق مطالب المعلمين والوقوف في وجه الفساد.

وقال المحامي غازي الهواملة، عضو البرلمان في كلمته: ”يا حكومة الأردن وقيادته، إذا أردتم أن تنجحوا، عليكم أن تنجحوا بالمعلم والطالب“.

ومع إكمال معلمي الأردن، أسبوعهم الدراسي الرابع، في إضراب مفتوح، تتجه الأنظار الخميس، صوب نقابتهم، إذ دعا نائب النقيب ناصر النواصرة، لعقد اجتماع للمجلس، لاتخاذ قرارات وصفها بـ“المهمة“.

وأمس الأربعاء، قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف إضراب المعلمين المستمر منذ أربعة أسابيع، مشددة أن القرار ”نافذ بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه“.‎

وأعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.

ورفض المعلمون قرارًا حكوميًّا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، حسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة.

وتراوحت قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت الماضي، بين 24 دينارًا (33 دولارًا) و31 دينارًا (43 دولارًا)، لكافة المعلمين، حسب درجاتهم الوظيفية.

وتصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.

وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في الـ 5 من أيلول/سبتمبر الماضي.

وتطالب النقابة بعلاوة 50 % من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي أكمل اليوم 20 يومًا دراسيًّا.