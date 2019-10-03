إيران تغلق منفذين حدوديين مع العراق بعد تصاعد الاحتجاجات

أعلن مسؤول إيراني، يوم الخميس، أن السلطات في بلاده أغلقت منفذ ”خسروي“ الحدودي مع العراق على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات والمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رئيس المقر الخاص للأربعين الحسيني في حدود ”خسروي“، جعفر همتي، قوله إنه ”تم إغلاق حدود خسروي بسبب النزاع الداخلي في العراق“، مضيفًا أن ”القرار اتخذته الحكومة العراقية ببغداد“.

وأوضح همتي أنه ”من أجل سلامة الزوار الإيرانيين الذين يريدون التوجه إلى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين، فقد تقرر إغلاق هذا المنفذ (منفذ خسروي) في الوقت الحالي“.

وأغلقت كذلك إيران منفذ ”جذابه“ الذي يربط محافظة خوزستان الإيرانية مع محافظة ميسان جنوب العراق، وهو من المنافذ البرية المهمة بين البلدين، حيث تصدر عبره إيران البضائع كما تدخل منه الشاحنات، بالإضافة إلى دخول مسافري البلدين.

وتابع المسؤول الإيراني أن ”بلاده ستبذل كل الجهود لإعادة فتح منفذ خسروي“، مرجحًا أنه ”سيتم فتح المنفذ قريبًا أمام حركة المرور“.

وتتوقع إيران أن يشارك نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون إيراني في مراسم زيارة الأربعين المقررة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي السادس من سبتمبر الماضي، جرى افتتاح منفذ ”خسروي“ بين إيران والعراق بعد 6 سنوات من الإغلاق بسب الأوضاع الأمنية في العراق.

وتوقع وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي مع إعادة افتتاح المنفذ، توجه نحو 300 إلى 400 ألف زائر إيراني إلى مدينة كربلاء للمشاركة في مسيرة الأربعين.