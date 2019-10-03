مقتل 11 شخصًا في احتجاجات خلال الليل بجنوب العراق

قتل 11 شخصًا بينهم شرطي في احتجاجات خلال الليل في مدينتين جنوب العراق، وفق مصادر شرطية وطبية.
وقالت المصادر إن سبعة محتجين وشرطيًا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة.
من جهة أخرى، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي في الهواء مجددًا الخميس، لتفريق متظاهرين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجرًا.
وصدت القوات الأمنية المحتجين باتجاه شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساسي، في اليوم الثالث من التظاهرات الدامية.